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Сергунина назвала число посетителей фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ

Сергунина назвала число посетителей фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ

РИА Новости/Пелагия Тихонова На пятом фестивале "Вкусы России", проходившем на ВДНХ с 13 по 23 августа, побывали свыше двух миллионов человек – на четверть больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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