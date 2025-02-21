Пасха 2025: когда отмечается, основные традиции и суть праздника Юлия ЧелкановаПасхальный праздник — это один из наиболее важных торжеств христианской веры, олицетворяющий Воскресение Спасителя Иисуса Христа.
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