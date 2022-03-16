В Пермском крае состоялся военно-спортивный квест для школьников «Юнармеец-2022»

В Кудымкаре при содействии сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский», представителей Общественного совета и Совета ветеранов при территориальном отделе полиции прошел военно-спортивный квест «Юнармеец-2022».
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