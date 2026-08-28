Тарханов о дисквалификации Талалаева: «Четыре матча это много. Он не переходит грань, но надо себя сдерживать»

Александр Тарханов считает чрезмерной 4-матчевую дисквалификацию Андрея Талалаева . Тренер «Балтики» наказан за оскорбительное поведение в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
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Дсквалификация даже на 3 матча это много. Достаточно двух. Талалаев грань не переходил.. Команда ведь ни в чем не виновата. Почему она должна лишаться присутствия на матчах тренера?