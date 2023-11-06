С 10 ноября Рособрнадзор проводит прямые эфиры для выпускников и педагогов по подготовке к ЕГЭ-2024

12 трансляций в онлайн-режиме пройдут на странице Рособрнадзора в сети «ВКонтакте» и на Rutube.С 10 ноября Рособрнадзор проводит прямые эфиры по подготовке к ЕГЭ-2024, трансляции можно увидеть на странице Рособрнадзора в сети «ВКонтакте» и на Rutube, сообщает тг-канал Рособрнадзор.