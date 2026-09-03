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Казанның Совет районында «Октава» торак комплексы төзелеше хупланды

Казанда Совет районының Родин һәм Гадел Кутуй урамнарында «Октава» торак комплексын төзү проекты уңай бәяләмә алды, диелә экспертиза бәяләмәсендә.

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