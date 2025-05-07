КУРКИНО
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КУРКИНО

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Школьников в Куркине научат справляться с волнением перед ЕГЭ и ОГЭ

В мае столичные выпускники, в том числе ученики школ в Куркине, смогут бесплатно посетить серию лекций о том, как справиться с волнением перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и основным государственным экзаменом (ОГЭ).

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