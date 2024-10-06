Страна и люди
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Страна и люди

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Посол Палестины заявил, что на восстановление Газы потребуется $80 млрд

Посол Палестины заявил, что на восстановление Газы потребуется $80 млрд

Не менее семи лет и 80 миллиардов долларов потребуется для восстановления сектора Газа. Такую информацию о реконструкции инфраструктуры палестинского анклава сообщил посол Государства Палестина в РФ Абдель Хафиз Нофаль, ссылаясь на подсчеты Организации Объединенных Наций.

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