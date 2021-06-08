"Видимо, что-то серьезное": что происходит в крупном районе города гадают в Сети (кадры)

"Видимо, что-то серьезное": что происходит в крупном районе города гадают в Сети (кадры)

В социальной сети Instagram (12+) жители Владивостока гадают о том, что происходит в крупном районе города.

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