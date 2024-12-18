Татар-информ Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания Readovka✔ ❗️Задержанным подозреваемым исполнителем убийства Игоря Кириллова оказался гражданин Узбекистана, за преступление ему обещали $100 тыс — Следком РФВ Следкоме сообщили, что в качестве подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения.
Убийство генерала Кириллова - "чёрная метка" для Белоусова. И "плевок" в Трампа
Комментарии
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Валентин Новопашин
Да не досмотрели наши спец службы… Узбек хорошо подготовил места для убийства все было довольно тонко спланировано… Ну что теперь нужно , его и его помошников всех на пожизненный срок куда нибудь прописать … На самый при самый крайний север. Сволочи не русский пуска там чебуреки лепят древесной кары…
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5 час.
Татьяна
Сколько ещё нужно чуркам совершить терактов, чтобы наша власть наконец-то очнулась и начала думать??? Достал уже этот мигрантский бардак в стране и коррупция чинуш от миграционных служб. К нам из Азии не едут квалифицированные специалисты, а едет весь азиатский сброд, а мы им паспорта России на блюдечке с золотой каёмочкой. За Державу уже не только обидно, но и стыдно!!! СТЫДНО!!! И этот бардак устроен во время военных действий, ужас просто, нет слов!
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4 час.
Dmitry Silebin
И снова исполнитель «специалист» из …стана
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4 час.
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