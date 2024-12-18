Убийство генерала Кириллова - "чёрная метка" для Белоусова. И "плевок" в Трампа

Да не досмотрели наши спец службы… Узбек хорошо подготовил места для убийства все было довольно тонко спланировано… Ну что теперь нужно , его и его помошников всех на пожизненный срок куда нибудь прописать … На самый при самый крайний север. Сволочи не русский пуска там чебуреки лепят древесной кары…

Татьяна

Сколько ещё нужно чуркам совершить терактов, чтобы наша власть наконец-то очнулась и начала думать??? Достал уже этот мигрантский бардак в стране и коррупция чинуш от миграционных служб. К нам из Азии не едут квалифицированные специалисты, а едет весь азиатский сброд, а мы им паспорта России на блюдечке с золотой каёмочкой. За Державу уже не только обидно, но и стыдно!!! СТЫДНО!!! И этот бардак устроен во время военных действий, ужас просто, нет слов!