Тренер Балахнин не верит в чемпионство "Краснодара"

Бывший главный тренер "Ростова" и футбольный эксперт Сергей Балахнин объяснил, почему считает "Зенит" фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), и заявил, что не верит в победу "Краснодара".
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