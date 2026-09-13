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Регионы России

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Видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 осталась невредимой после расплавления разъёма питания

Видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 осталась невредимой после расплавления разъёма питания

Профессиональная видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 стоимостью около 16 000 долларов не пострадала после расплавления разъёма питания.

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