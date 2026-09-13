Видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 осталась невредимой после расплавления разъёма питания

Профессиональная видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 стоимостью около 16 000 долларов не пострадала после расплавления разъёма питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Правительство Рос...
- Виктория Исакова ...
- Кибермошенники по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым