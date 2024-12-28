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Все привыкли к традиционно красному цвету томатов, многие любят также желтые и розовые плоды, а вот томаты черные и фиолетовые встречаются на наших участках гораздо реже обычных

Все привыкли к традиционно красному цвету томатов, многие любят также желтые и розовые плоды, а вот томаты черные и фиолетовые встречаются на наших участках гораздо реже обычных

﻿﻿Фото: Shutterstock.com / Яна Перелотова Все привыкли к традиционным красным помидорам, многим нравятся также желтые и розовые плоды, но черные и фиолетовые помидоры встречаются в наших краях гораздо реже, чем обычно.

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