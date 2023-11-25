Немедленное возмездие мигранту водителю

alik3456 Джексон Народу самому надо встать в полный рост , или кроме блогеров никого не осталось.

Karmadon Вова! А почему бы вам не сменить фамилию на "Сталин" и с соответствующей программой не баллотироваться в президенты? Раз уж так истосковались по сталинским "порядкам".