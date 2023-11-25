СССР-Россия
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СССР-Россия

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Немедленное возмездие мигранту водителю

Немедленное возмездие мигранту водителю

Властям Хабаровска респект. Мигрант-водитель выгнал людей на мороз в Хабаровске. Возмездие прилетело немедленно Неприятный инцидент произошел в Хабаровске.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Народу самому надо встать в полный рост , или кроме блогеров никого не осталось.
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7 час.
Karmadon
Вова! А почему бы вам не сменить фамилию на &quot;Сталин&quot; и с соответствующей программой не баллотироваться в президенты? Раз уж так истосковались по сталинским &quot;порядкам&quot;.
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6 час.
татьяна кирк
Действительно, почему выгнанные на мороз люди не набили морду этому негодяю ? У нас что, на гражданке все мужики перевелись ?
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5 час.

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