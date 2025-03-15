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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехочковый Джамала Мюррэя и перехват Рассела Уэстбрука обеспечили «Денверу» победу во встрече с «Лейкерс»

За 48,2 секунды до конца четвертой четверти счет встречи между «Лейкерс» и «Денвером» стал равным (126:126) после того, как Никола Йокич заработал 2+1 и реализовал штрафной бросок.

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