Жительницу Самары задержали по подозрению в склонении российских военных к госизмене

ФСБ задержала жительницу Самары, против нее было возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, женщина склоняла российских военнослужащих, участвующих в специальной операции, в переходе на сторону Вооруженных сил Украины.
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