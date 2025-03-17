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"Что заставляет кипеть нашу кровь, биться наши сердца": Виктор Орбан поднял бунт в Европе

"Что заставляет кипеть нашу кровь, биться наши сердца": Виктор Орбан поднял бунт в Европе

БлокнотРУ Венгерский народ требует от Евросоюза мира, свободы и единства. Премьер-министр страны Виктор Орбан сегодня, 15марта, предъявил Брюсселю дюжину требований, и все они о том, что венгры требуют от евробюрократов.

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Комментарии
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V K
Когда Орбану дадут приличную сумму для Венгрии от Евросоюза, он подпишет любые санкции против России, согласится на выделение любых средств для Украины и т.д.
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