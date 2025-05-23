«Абсолютная игра»: футбол, который объединяет

На стадионе «Лужники» прошел IV турнир по мини-футболу — Кубок «Абсолют» фото: фотограф Василий БегальСпорт и юность, весна и драйв, соревновательный дух и атмосфера взаимной поддержки — всё это соединилось 17 мая на стадионе «Лужники».