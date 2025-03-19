Доходная часть бюджета Воронежа увеличится на 3,5 млрд рублей

Воронежский городской бюджет будет увеличен на 3,562 миллиарда рублей. Депутаты городской думы обсудили изменения в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, сообщают «Воронежские новости».