«Своим примером доказываю – обратный путь есть»: экс-участник ХТ* о помощи мусульманам

Есть ли жизнь после колонии? Может ли человек, освободившись, вернуться к нормальной жизни? А если осужден он был за экстремизм или терроризм? Реально ли, в корне поменяв свое мировоззрение, начать жизнь с чистого листа? На эти вопросы «Татар-информу» ответил бывший участник ХТ*, а ныне общественный помощник фонда «Ярдам – Помощь» Азат Хасанов.