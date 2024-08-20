Сегодня ночью в ходе атаки ВС РФ взрывы гремели в Виннице и области

Хотя после вторжения ВСУ в Курскую область наша авиация усиленно атакует соседнюю Сумщину, выбивая резервы противника, у российских военных хватает ракет и дронов и для продолжения атак по другим регионам подконтрольной киевскому режиму территории.
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