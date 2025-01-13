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Обматеривший волонтеров краснодарский чиновник извинился за свое поведение

Обматеривший волонтеров краснодарский чиновник извинился за свое поведение

t.me/Сергей Урайкин Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин, который накануне оскорбил волонтеров реабилитационного центра для очистки птиц от мазута, извинился за свое поведение.

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