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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Клиффорд: «Нам нужны парни, которые всегда будут мотивированы, Майлз Бриджес именно такой»

Стив Клиффорд: «Нам нужны парни, которые всегда будут мотивированы, Майлз Бриджес именно такой»

«Майлз отыграл 39 минут сегодня. Вторая игра бэк-ту-бэк. Кажется, он был на площадке 40 минут вчера. Он включается в каждое владение, понимает, чем мы занимаемся, выкладывается по полной программе.

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