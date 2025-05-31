БлокнотРУ Такое решение принял Суд Октябрьского района города Томска по обвинению в возбуждении ненависти или вражды, а также в унижении человеческого достоинства.
Риелтору, призывавшей выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых», придется работать уборщицей
Комментарии
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И
Искандер
Мелькнула тут "законодательная инициатива" НЕ считать "гробовые выплаты" бойцов "совместно нажитым имуществом". В этом случае мляди из откровений риелторши их без завещания не получат. Какая-никакая, а защитная мера. Мелькнула - сдохла. Может дума, очень неспеша, и "разрабатывает проект", только воровки куда оперативнее делают своё паскудное дело.
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8 час.
ninikooo Митусова
Метлой мести- не языком. Пусть поработает. Потом « на повышение не пойдет»?!
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7 час.
Т
Тульнов
Да, разумеется!
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2 час.
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