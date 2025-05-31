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Риелтору, призывавшей выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых», придется работать уборщицей

Риелтору, призывавшей выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых», придется работать уборщицей

БлокнотРУ Такое решение принял Суд Октябрьского района города Томска по обвинению в возбуждении ненависти или вражды, а также в унижении человеческого достоинства.

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Комментарии
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И
Искандер
Мелькнула тут &quot;законодательная инициатива&quot; НЕ считать &quot;гробовые выплаты&quot; бойцов &quot;совместно нажитым имуществом&quot;. В этом случае мляди из откровений риелторши их без завещания не получат. Какая-никакая, а защитная мера. Мелькнула - сдохла. Может дума, очень неспеша, и &quot;разрабатывает проект&quot;, только воровки куда оперативнее делают своё паскудное дело.
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8 час.
ninikooo Митусова
Метлой мести- не языком. Пусть поработает. Потом « на повышение не пойдет»?!
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7 час.
Т
Тульнов
Да, разумеется!
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2 час.
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