Риелтору, призывавшей выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых», придется работать уборщицей

И

Искандер

Мелькнула тут "законодательная инициатива" НЕ считать "гробовые выплаты" бойцов "совместно нажитым имуществом". В этом случае мляди из откровений риелторши их без завещания не получат. Какая-никакая, а защитная мера. Мелькнула - сдохла. Может дума, очень неспеша, и "разрабатывает проект", только воровки куда оперативнее делают своё паскудное дело.