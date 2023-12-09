На Кубани почтили память Героев Отечества

Губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, руководство правоохранительных органов, глава города Евгений Наумов, ветераны, участники СВО, казаки, курсанты военных училищ и кадеты, общественные деятели возложили цветы к Вечному Огню на Площади Героев в краевой столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии