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На Кубани почтили память Героев Отечества

На Кубани почтили память Героев Отечества

Губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, руководство правоохранительных органов, глава города Евгений Наумов, ветераны, участники СВО, казаки, курсанты военных училищ и кадеты, общественные деятели возложили цветы к Вечному Огню на Площади Героев в краевой столице.

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