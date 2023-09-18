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Груша-гигант весом почти в килограмм выросла на Кубани

Груша-гигант весом почти в килограмм выросла на Кубани

Об этом сообщает КП-Кубань - фото груши прислали изданию подписчики в чат-бот в телеграм. Вес чудо-плода - 916 граммов.

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Комментарии
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М
ММ
В 1987 году в Новом Афоне в огороде своего родственника мы с дочерью (2 года ей было) сорвали грушу размером с её голову. Естественно не взвешивали. Груша была практически прозрачная, сочная и очень-очень сладкая!
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