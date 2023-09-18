Груша-гигант весом почти в килограмм выросла на Кубани

ВК ПрессЗдоровьеПодписатьсяГруша-гигант весом почти в килограмм выросла на КубаниОб этом сообщает КП-Кубань - фото груши прислали изданию подписчики в чат-бот в телеграм. Вес чудо-плода - 916 граммов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМММВ 1987 году в Новом Афоне в огороде своего родственника мы с дочерью (2 года ей было) сорвали грушу размером с её голову. Естественно не взвешивали. Груша была практически прозрачная, сочная и очень-очень сладкая!Ответить18 час.
Свежие комментарии