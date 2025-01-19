Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильевич
    Боюсь, что автор, как всегда, наплел такого, что в голове не помещается...Особенно про успехи от ЕГЭ в образовании...Место России в ми...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Ну. не любят, думаю по разным причинам, Россию, а потому если Россия и добивается по факту каких-то успехов, сущес...Место России в ми...
  • лина любимцева
    Западу  это скажите...Место России в ми...

И чужая худющая матушка...(с)

Это  выложили  сегодня   многие.https://t.me/politadequate/9443А  меня   интересует  вот что.  Где-то  недели  две тому  назад -  то  есть в новогодние  праздники -  центральные  каналы  показывали,  как    наши  бойцы    дают возможность  пленным  укропам  позвонить  матерям и  при  этом  говорят, что  мать  это  святое, и  т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх