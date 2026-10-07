Чиновники ничего не знают об этой войне? В школы поступил абсурдный приказ

Родители собрались у школы и требуют отдать им детей. В городе звучит сирена. В этом хаосе у некоторых начинают сдавать нервы, у стен школы появляются бойцы Росгвардии.
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Предлагаю вспомнить НАШЕ Советское прошлое! Все дети и учителя знали как нужно действовать при тревоге или пожаре, никто не обносил школы и садики железными заборами, от родителей вероятно, а техничку - "тётю Таню, боялась вся школота, не зависимо от возраста! Что же теперь? Охранник сидит! Кого и от кого он охраняет? Да никого, просто не пускает родителей и не выпускает детей. Зачем это нужно? Так нас учат подчиняться чиновникам и прочим дармоедам, захватившим власть в стране! Сегодня вы не можете попасть в отдел ОВД, вас не пропустят, в суд ит.д. Почему? Говорят что из за пандемии или из за террористов. А кто же с ними будет бороться, если "правоохранители" спрятались за замками? Наверное простые люди, кто же еще?! А они, будут разгонять дубинками недовольных, запрещать и всячески показывать какое мы дерьмо... Так что, продолжаем голосовать за ЕдРоссню и еще многое узнаем!
Театр начинается с вешалки, а школа с ПРАЗНИЧНОГО МИНИСТРА ??? Вот и празник для школьной детворы ????? ПОЧЕМУ НЕТ СМЕНЯЕМОСТИ НЕСМЕНЯЕМОГО, ЧТО ПИШЕТ С ОШИБКАМИ И РАБОТАЕТ ТАКЖЕ ???
Раз такая война, что тылы не являются безопасными, надо понять,что надо знать что делать и как быть,если вдруг или не вдруг беда надвигается.Понятно одно-надо проводить тренировки, чтоб люди знали как себя вести надо и как не надо. Кто этим должны заниматься? Власти на местах обязаны выстроить этот алгоритм.
Сегодня даже в Москве не каждый знает, как себя вести при угрозе бомбёжки. и где ближайшие бомбоубежища. А война всё больше полыхает и грозит ядерным катаклизмом!
У всех школ есть серьёзные подвалы. Нужно их укрепить и оборудовать под бомбоубежища и прятать детей там.
Страна - кишлак, в стране - бардак.
А почему около школ нет бомбоубежищь?