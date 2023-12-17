СБУ возбудила дело после нахождения прослушки в кабинете Залужного

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency После того, как в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были обнаружены прослушивающие устройства, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.
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