Сегодня новоаннинцы прощаются с настоящим ГЕРОЕМ, бойцом с позывным Француз🙏 У здания спортклуба "Рокки" (пер.
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Сегодня новоаннинцы прощаются с настоящим ГЕРОЕМ, бойцом с позывным Француз🙏 У здания спортклуба "Рокки" (пер.