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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Винисиус – это настоящая дива. Вы говорите: «Парни, отдавайте ему мяч». Мне это не нравится. Артета делает ставку на командную игру». Дини о вингере и «Арсенале»

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини оценил возможный переход вингера «Реала» Винисиуса в «Арсенал».

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