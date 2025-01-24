В Новгородской области снизилось число погибших в ДТП

В Управлении Госавтоинспекции Новгородской области руководители ведомства ознакомили представителей СМИ с итогами работы за 2024 год, актуальными изменениями законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и приоритетными направлениями деятельности в текущем году.