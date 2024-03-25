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На незаконной охоте в национальном парке «Кодар» подстрелили 11 особей кабарги

На незаконной охоте в национальном парке «Кодар» подстрелили 11 особей кабарги

В национальном парке «Кодар», расположенном в Забайкальском крае, выявлен случай незаконной охоты. Сотрудники парка зафиксировали гибель не менее 11 особей кабарги, представляющей собой наименьший вид оленей в российской фауне.

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SS
Shkarinenko Serguei
без реальных сроков не будет толку
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