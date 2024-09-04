Спецпредставитель ООН оценил возможность установить мир в Колумбии

Мирные усилия Колумбии не принесут плодов, пока эта страна разделена социальными и экономическими ограничениями, сопоставимыми с кастовой системой Индии, заявил спецпредставитель ООН Оливье Де Шуттер, 5 сентября передает The Straits Times.
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