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Тренер «Северстали» Козырев: игра с «Ак Барсом» нам удалась с самого начала

Тренер «Северстали» Козырев: игра с «Ак Барсом» нам удалась с самого начала

Череповчане обыграли казанцев в гостях.Череповчане обыграли казанцев в гостях.Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

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