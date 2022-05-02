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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Совфед предложил ввести ОСАГО для самокатчиков и скутеристов

Владельцев “средств индивидуальной мобильности” могут обязать страховать гражданскую ответственность МВД следует изучить вопрос о введении полисов ОСАГО для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты.

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