Совфед предложил ввести ОСАГО для самокатчиков и скутеристов

Владельцев “средств индивидуальной мобильности” могут обязать страховать гражданскую ответственность МВД следует изучить вопрос о введении полисов ОСАГО для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты.
Владельцев “средств индивидуальной мобильности” могут обязать страховать гражданскую ответственность МВД следует изучить вопрос о введении полисов ОСАГО для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты.
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