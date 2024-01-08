"Каждая третья клялась, что родила от него" - Как Муслим Магомаев поступал с "побочными эффектами" Славы на пике популярности

Когда обладающего математическими способностями юноше предложили подтянуть ровесника тщетно пытавшегося одолеть формулы, юному репетитору даже в голову не приходило, что через несколько лет женская часть огромной страны будет буквально сходить с ума после сыгранных первых аккордов песен нерадивого ученика.
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