БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

В течение последних двух десятилетий Великобритания поддерживала свой ядерный арсенал на уровне 225 ядерных боеголовок, до 120 из которых доступны для оснащения четырёх атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Vanguard.

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