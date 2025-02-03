МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался единственным, кто верит в нерушимость договоренностей, достигнутых на Ялтинской конференции 1945 года, заявила РИА Новости руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ … .
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