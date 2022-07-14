Мировое обозрение

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США пытаются вытеснить Россию с глобального рынка продовольствия

США пытаются вытеснить Россию с глобального рынка продовольствия

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, обвиняя Россию в противодействию вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

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