Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

Разрешено ли мусульманам слушать музыку? Какие места им не рекомендуется посещать? Можно ли завести в доме обезьяну? Как поздравлять православных друзей? На эти и другие вопросы зрителей и читателей проекта «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.