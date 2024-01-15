Экспорт зерна через Приморье вырос в 2,5 раза на фоне изменений в логистике

Глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович заявил, что общий объем экспорта зерна и продуктов его переработки через Приморский край в 2023 году вырос почти в 2,5 раза, до 1,73 млн тонн.
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