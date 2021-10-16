В Москве минимальную пенсию подняли на тысячу до 21 193 рублей в месяц. Мы сравнили ее с минимальными пенсиями в регионах!

Медвежий уголБизнес и финансыВ Москве минимальную пенсию подняли на тысячу до 21 193 рублей в месяц. Мы сравнили ее с минимальными пенсиями в регионах! автор - МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ В Москве минимальную пенсию подняли более чем на тысячу до 21 193 рублей в месяц.Вернуться к статье5211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЕдинственный результат от "повышения пенсий" - это ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ЦЕН. И вряд ли московские и российские власти этого не понимают. *** Тогда единственной ЦЕЛЬЮ такого повышения становится ВЫЖИВАНИЕ ИНОГОРОДНИХ из Москвы путем ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН в Москве. Продолжается УСИЛЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ Москвы от остальной России. *** Москва с каждым годом становится все более СМЕРТЕЛЬНОЙ РАКОВОЙ ОПУХОЛЬЮ для России.MMMiner MarkovА где Конституция, где Гарант этой Конституции, по которой все РАВНЫ?Сергей МикульскийВ бункере!Михаил ВасильевА Вы вспомните Киплинга: Каждый за себя! - кричал шакал.Михаил БутовГде это в нынешней Конституции РФ написано, что "все Равны"? --- "Все равны перед законом и судом". Вот так написано. --- "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. " --- ---- А вот про пенсии вот что написано: "Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом."Наум НаумовА что, по конституции, мы все равны?! А это как мы можем быть равны?Сергей МикульскийПутин последнее время ведёт такую политику, как будто он уроженец Кавказа или Средней Азии. Заселяет активно Россию иноверцами. Русский народ уничтожает.Алексис АлексисДва товарища, работают в одной организации в Москве. Только один живёт в Кузьминках (р-н Москвы), а другой в г. Раменское (ближнее Подмосковье), а пенсии у них будут разные. По официальной версии властей, жизнь в Москве дороже. В Подмосковье она дороже, и это я скажу не по наслышке! И качество жизни в подмосковье не сравнить с Москвой. С самого ранья электрички едут в Москву полностью забитые людьми, едуших на работу! Где справедливость? Тут ещё и расходы на транспорт прибавляются!Александр КловоЖизнь в Москве дешевле, доходы выше. Цель - уничтожение России?Михаил БутовТак что? Всё пропало! Спасайся, кто может!Александр КловоУвы, не спастись...Владимир ДомнинНесомненно, это политика нашего мудрого Путина - разделяй и властвуй. Как и предсказывали, он будет стравливать и своих сторонников, которыми всегда были пенсионеры. И это понятно и очевидно. Печально другое. Вместо того, чтобы требовать достойной пенсии для других регионов, предлагается жить по анекдоту. Приехали ходоки к Калинину из деревни. Один из них спрашивает: - Когда в СССР наступит коммунизм? - Когда Ваши сапоги будут стоять рядом с моими. В деревне на сходе спрашивают у ходоков, что сказал Калинин про коммунизм. Отвечают на понятном и о близком: - Когда рядом с нашими лаптями будут стоять лапти Калинина.АлександрБред сивой кобылы у меня в Москве пенсия 15000 и дотация так называемые лужковские 3000 автор явно вретОzzи О ОЯ читал , что доплачивают до 19500 пенсам , кто более десяти лет работал в Москве ,но в статье автор конечно навел тень на плетень с пенсиями , что бы разозлить остальных россиян против москвичей , ведь это не пенсии повысили , а городские власти финансируют пенсов , так бы могли делать в любом регионе , а им на новый год ёлочку поставят за 16 миллионов и они скачут от радости , как это уже было в каком то городеГалина глушковаА в любом регионе власти не могут этого сделать, потому что все денежки из регионов выкачивают в Москву. А вам то даже понять невозможно по причине природного слабоумия.Оzzи О ОПриродное слабоумие у тебя , так как ты не работала всю жизнь , а занималась проституцией на трассах нашей страны , вот и пенсию заработала , достойную своему трудуИИринаДа и с этим враги коммунистов обманули . Они распинаются ,что в 2022 году повысят пенсии на 5,8% ,но если в этом году минимальная пенсия в Москве 20200 ,то прибавка на тысячу рублей в 2022 году -будет составлять только 5% .Сергей РоссиВот он весь цвет русского народа. Никто не порадовался за ближнего. Главная радость, чтоб у соседа корова сдохлаAamv07если у Вас кухарка постоянно тащит продукты, то Вы так же будете за неё рады, "умник"Валерий АлексеевИнтересно, у кого пенсионер может стащить, завистник.MMishenkovalm48Очередной российский позорAamv07да уж, по заветам прошлого века "кухарка" управляет до сих пор и если она упрёт с общего или личного стола своего нанимателя, так тому и быть, страна богатая а народ он Добрый, так понятней .Валерий АлексеевИ где же эта кухарка?ИИскандерНе только пенсионер. БЮДЖЕТНЫЕ затраты на "среднего" москвича МИНИМУМ в четыре раза больше, чем на "среднего" россиянина. Москва, как и любой мегаполис - город-паразит и с этим нет смысла спорить.Валерий АлексеевЯ - москвич. Что и сколько на меня тратит бюджет?ИИскандерСообщаю совсем-совсем кратенько. Некоторые статистики дают такие цифры: в Москве на (прим) 10 миллионов жителей остается 40% средств федерального бюджета, на остальную Россию (прим) 130 миллионов россиян -60%. Пропорция 1:10. В частности, в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» на строительство медицинских объектов в регионах в 2020 году ушло около 35,5 млрд. рублей на 46 регионов России. Эта сумма в 8 раз меньше, чем в 2019 году власти потратили на «благоустройство» Москвы. С 2011 года на благоустройство одной Москвы истрачено более 1,5 трлн рублей. На все остальные города нашей страны, а их — 1117 штук, за то же время истрачено 1,7. Это только на города, без учета поселков городского типа, райцентров и так далее. С января по октябрь прошлого года по статье «благоустройство» Москва истратила 281 млрд рублей из городской казны. Это больше, чем истратил госбюджет на возведение Крымского моста (228 млрд рублей) и сопоставимо с бюджетами Краснодарского края, Татарстана или Свердловской области. В разных системах подсчёта цифры могут несколько различаться, но пропорции остаются неизменными. Правда, Москва, забирая львиную долю денег со всей страны на свое благоустройство, не забывает и делиться. В ближайшие 10 лет столица поделится своим мусором и вывезет: Московская область 34 млн тонн мусора; Калужская область 15 млн тонн мусора; Владимирская область 10 млн тонн мусора. И последнее, если «благоустройство» Вас «не касается». Где в России болеющий ДОМА «ковидом» может (как хвастался Собянин) БЕСПЛАТНО получить тот же комплекс лекарств, что и москвич? Доступно излагаю?ИИскандерПолно в муку пердеть. Про "заветы прошлого века" да про "кухарку" прочти цитату Ильича. Если, конечно, читать обучен.Валерий АлексеевЯ со всей этой Вашей мутотой не собираюсь разбираться. Но вот факты. Мои дочь и жена переболели ковидом. Жена в тяжелой форме, но от госпитализации отказалась. Всё лечение (лекарства и уколы) только за свой счет. Госпитализация по всей стране бесплатна. ******************************************************** Доход Москвы - 2 триллиона, отчисления государству - 1 ТРИЛЛИОН. Это бюджет нескольких областей. Так что, ещё вопрос, кто кого кормит. ******************************************** Для москвичей россияне-оккупанты, захватившие Москву, не делают ровным счетом ничего. Только грабят платными парковками. По собянинской плитке ходить опасно, возить коляски чревато для здоровья детей. ********************************* Не москвичи грабят Россию, а россияне в лице своих самых предприимчивых представителей, грабят Москву и измываются над москвичами.Галина глушковаДоход то Москвы откуда? Что там производят? Все производства и предприятия находятся в регионах России. Там люди работают, там производят продукцию, там рискуют жизнью и здоровьем. А хозяева этих предприятия регистрируют бизнес в Москве, жируют и паразитируют на здоровье и жизни работников. А налоги от этой деятельности поступают в бюджет Москвы. И москвичи получают преференции из бюджета незаслуженно, в отличие от всех жителей России.Михаил БутовХочу вам помочь. У вас проблема с переходом на новую строку в комментариях. Подсказываю: если вам необходимо перейти на новую строку принудительно, то нажмите одновременно две клавиши CTRL-ENTER. Курсор перескочит на новую строку.Валерий АлексеевСпасибо!ВlakeОбъяснять это бесполезно. Раньше республики "кормили" Россию, теперь Города и вЕси (в которых нет работы) умудряются кормить Москву. Логики ноль. Сколько бы мы не пытались объяснять..зависть глаза как обычно зАстит. Хоть у нее и нет причины. Все надбавки - спасибо Лужкову. Он любил город и людей и старался. Сейчас бы фиг что получилось. Почему-то никто не возмущается, что и коренные и наприехавшие 10 лет назад получают одинаково. Ну это я так. :)Валерий АлексеевНе надо слухи транслировать. Не знаю ни одного москвича-бизнесмена. Бизнес в Москве регистрируют понаехавшие москвичи. Так что претензии к своим выходцам. Какие у меня, москвича, преференции от бюджета, расскажите?Валерий АлексеевСогласен. Хотя встречал мужиков, которые из Твери в Москву ежедневно на работу ездят. Так вот они на себе убедились, что московские сверхзарплаты - это миф.Галина глушковаНо ведь правительство транслирует, что минимальная пенсия москвичей более 21000руб, потому что жизнь в Москве дорогая и тяжелая. А минимальная пенсия по Росии от 8000 руб, почему?ВlakeУбедились многие. Кто-то и уехал. А многие остались. И от них "ничего хорошего, кроме плохого". В большинстве неграмотные, непрофессиональные, но с понтами и гонором, готовые на всякие пакости. Вот они-то и маячок для тех, кто еще сюда не ринулся. Вот и получается, что мы это видим и понимаем, но достучаться до ненавистников не сможем никогда.ИИскандерЗабавно. Сначала вопрос: "Что и сколько на меня (москвича) тратит бюджет?". Даю ответ с конкретными цифрами и - заносчивая, хамская "отповедь": "Я со всей этой Вашей мутотой не собираюсь разбираться". Трудно придумать что-то более характерное для наглого московского "планктона". Ты какого хрена спрашивал? А что до того, что "отчисления" Москвы государству - 1 ТРИЛЛИОН", так это налоги, которые берутся по месторасположению главного офиса предприятия, а оно, само собой, в Москве. 80% "вклада Москвы в ВВП России" - это деньги, УКРАДЕННЫЕ У РЕГИОНОВ, которые должны были быть в региональных бюджетах. Но для тебя всё это - "мутота", с которой мАсквАчу разбираться лень.ВlakeНадбавки это заслуга Лужкова. Почему бы с этим вопросом не обратиться к своим мэрам, пэрам, губернаторам и прочей живности просиживающей портки и рапортующей, что "сложности есть, но в принципе всё зашибись". А на месте они трындят, что "всё забирает Москва". Вот так на моржУ и гуляют.Галина глушковаНЕ мэры и пэры законодательство налоговое формируют и утверждают, они это законодательство только исполняют.Вlakeконечно, они просто сидят на опе ровно и исполняют. нищие, несчастные, ни за что не отвечающие бессловесные исполнители. :)))))Валерий АлексеевОбъясняю популярно. Нет никакой московской пенсии. Есть единая по всей стране, вычисляется в зависимости от стажа и отчислений в пенсионный фонд. Мэр Лужков, вечная ему память, установил пенсионерам социальную надбавку из бюджета города. Это кто-то обозвал московской пенсией. Нынешнему мэру приходится эту надбавку увеличивать, чтобы усидеть на выборах. Сейчас это делают почти все губернаторы, только надбавки разные и жалкие. Поэтому в разных областях разные пенсии. В 1998-м году в стране был дефолт. На русском языке это означает, что бюджет государства и все пенсионные накопления граждан и зарплаты за один день уменьшились в 4 раза. Поэтому достойным пенсиям неоткуда взяться. Есть ещё фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Это от государства, индексируется ежегодно. В этом году - 6000. Так что все вопросы ЕБН. То ли с собой пенсии унёс, то ли раздал близким.ИванА какие хоромы строят себе пенсионные фонды!Михаил ВасильевНа пенсии 11 лет, работаю, трудовой стаж на одном предприятии 53 года (нач. сектора испытаний), пенсия сейчас 18300 (с учётом тысячи за ветерана труда). А кто ни дня не работал, получают 21 тысячу.Михаил ВасильевЗабыл добавить, что коренной москвич.Александр КлишинОленевод без ложной скромности по тв объявил что они кормят регионы.Андрей СедойЕсли верить, то это уже не просто перегиб.....Юрий кокинА почему комбат подполковник с выслугой всего 20 лет должен получать пенсию? За 20 календарей при увольнении платили пенсию 30%. В СА это было нормальным. Не хватало одного дня, мог вообще ничего не получить. Был нормальный стимул служить до 25 календарей для получения 50%. Так что не удачное сравнение. Вообще не нужно сравнивать пенсионеров военных и гражданских.sorswА, с чего взяли, что полковник, получавший форму, пайки, прибавки всякие, в случае участия - боевые, квартиру - по месту желания, на пенсии должен получать больше, чем человек, создававший материальные ценности, на налоги которого существовал этот самый полковник (а некоторые из полковников умудрились хранить в квартирах по 10 миллиардов), а теперь этот рядовой пенсионер даже не все лекарства может купить, тогда как полковник-пенсионер регулярно в госпитале проходит бесплатный медосмотр. Вот именно поэтому, я бы порекомендовал прикусить язык "несчастным" полковникам, тем более, что реальная пенсия у них не ниже 50 тысяч.Михаил БутовДавайте так. Если в военной службе не разбираетесь, то сами бы прикусили свой злобный язык.Сергей МикульскийБолезный! Что бы ты понимал. Полковник в армии командует полком или он начальник штаба дивизии, или заместитель командира дивизии. Это соответствует на гражданке должности мэра города. А вот теперь давай будем сравнивать пенсию полковника и мэра города.Николай НиколаевичМужики! Вы что? Не поняли,что это 3,14здёж?! Вам же пишет человек о своей пенсии 19300?Наум НаумовДа. Полно народу живут по принципу, пусть у меня коровы не будет, лишь бы у соседа сдохла. Народу, как мы наблюдаем нужна не пенсия, им главное, чтобы в Москве пенсия была, как у них. Ну как можно жить хорошо, имея такие какашки в голове?!Комментировать
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