26 апреля в 14:00 в РДК "Победа" состоится фестиваль-конкурс детского творчества в рамках международного дня танца "Волшебный мир танца".
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26 апреля в 14:00 в РДК "Победа" состоится фестиваль-конкурс детского творчества в рамках международного дня танца "Волшебный мир танца".