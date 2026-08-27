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FiNE NEWS

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В МИД РФ выразили обеспокоенность ударами ВСУ по Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором выразило обеспокоенность в связи с возобновлением ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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