В Новосибирске, в рамках необходимой самообороны, был расстрелян мигрант из Средней Азии, который вместе с «братьями» напал на местного жителя.
Самооборона против мигрантов. Началось?
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
как обычно... впаяют годика 3 "за превышение"- и пойдут пить чай....
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14 час.
Vasil Cornev
Да уж.... Законы у нас , прокуроры и судьи..., никак нельзя назвать их слугами народа и справедливости!
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8 час.
Vasil Cornev
Гильза осталась. А в гильзотеке хранятся все данные на оружие и владельца, если это был не револьвер и оружие легально приобретено.
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8 час.
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