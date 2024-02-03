Остановки на Северной окружной оснастили видеонаблюдением

Камеры подключены к специальной транспортной системе. Запись ведётся круглосуточно. Видеонаблюдение позволяет контролировать дорожную инфраструктуру и соблюдение ПДД, а также можно наблюдать за погодными условиями и предупреждать аварийные ситуации.