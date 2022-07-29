Запад вынужден признать своё поражение на украинском фронте

За период проведения военной спецоперации РФ на Украине восприятие происходящего на Западе резко изменилось: если на начальном этапе в победе Киева не было сомнений, Москву осуждали и стремились наказать санкциями как можно больнее, то сейчас всё чаще признают неспособность украинской армии противостоять противникам и превосходство российских военных как технически, так и стратегически, а ограничительные меры в отношении РФ потихоньку снимают и не кичатся сотрудничать с ней Источник: РИА Новости.