Рублёв впервые с 2018 года не смог выйти в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые за восемь лет не смог выйти в третий круг US Open. 2 сентября он уступил испанцу Даниэлю Мерида-Агилару, занимающему 39-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6, 4:6.