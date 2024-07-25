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Царьград

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Гимн Израиля громко освистали перед олимпийским футбольным матчем против Мали

Гимн Израиля громко освистали перед олимпийским футбольным матчем против Мали

Государственный гимн Израиля был громко осмеян зрителями перед началом футбольного матча между Израилем и Мали 24 июля на Олимпийских играх в Париже.

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